"Rosiconi e falliti": la figlia di Mara Venier sbotta dopo le critiche degli haters

Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, ha sbottato via social dopo che gli haters hanno preso di mira lei e sua madre per essersi recate al concerto di Ultimo appena poche settimane dopo la scomparsa di Pier Francesco Forleo, marito della Ferracini e genero della conduttrice.

Elisabetta Ferracini: la replica agli haters

Elisabetta Ferracini è stata costretta – così come sua madre Mara Venier – a intervenire via social contro coloro che, in queste ore, l’hanno accusata di non aver rispettato un periodo di lutto per la scomparsa di suo marito, il dirigente Rai Pier Francesco Forleo. La figlia di Mara Venier infatti nelle ultime ore si è mostrata mentre, insieme a sua madre, assisteva al concerto di Ultimo a Roma. Un utente facendo riferimento al colore dell’abito della Venier ha addirittura scritto: “Sarà così, ma secondo me il rosso è eccessivo: io lo chiamo rispetto”.

Elisabetta Ferracini ha scritto via social: “Leoni da tastiera soli, infelici, invidiosi, rosiconi, frustrati e felici dei dolori altrui… che non aspettano altro di puntare il dito o coglierti in fallo e tanto altro ancora… piccole persone fallite… Buona vita cari…”, e ancora: : “E comunque da quando in qua una persona deve giustificare come sceglie di trascorrere le sue serate anche dopo un lutto importante?”.