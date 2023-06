Elisabetta Ferracini ha rotto il silenzio a seguito della scomparsa di suo marito Pier Francesco Forleo, venuto a mancare a 62 anni lo scorso 9 giugno (per cause non ancora svelate al grande pubblico).

Elisabetta Ferracini: il marito scomparso

Il mondo dello spettacolo è rimasto sotto shock per la scomparsa del dirigente Rai Pier Francesco Forleo, da oltre 20 anni marito della conduttrice Elisabetta Ferracini (figlia di Mara Venier). In queste ore è stata la stessa Ferracini a condividere sui social alcune foto che la ritraggono in compagnia del marito e del loro figlio e nella didascalia a una di esse ha scritto: “Ciao amore mio”. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro solidarietà per questa tragica perdita e intanto anche sua madre, Mara Venier, non ha mancato di esprimere il suo dolore per la scomparsa del genero.

A Domenica In la conduttrice è riuscita a stento a trattenere le sue lacrime di commozione, e inoltre ha detto: “Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce“. Sui social in tanti hanno espresso ,le condoglianze alla conduttrice per questa tragica perdita.