Mara Venier in lutto a Domenica In: il toccante ricordo del genero Pier Franc...

Mara Venier in lutto a Domenica In: il toccante ricordo del genero Pier Franc...

Nel pomeriggio di oggi, domenica 11 giugno è andata in scena l’ultima puntata di questa stagione di Domenica In, condotta ancora una volta da Mara Venier. Anche quest’oggi, come successo quando è morto Maurizio Costanzo, la presentatrice veneziana si è mostrata molto provata agli occhi del pubblico, a causa di un lutto recente che stavolta ha colpito direttamente la sua famigilia. Poche ore fa è infatti scomparso Pier Francesco Forleo.

Chi era Pier Francesco Forleo

L’inizio della trasmissione è dunque stato interamente dedicato al direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai Pier Francesco Forleo, morto nella notte fra l’8 e il 9 giugno scorsi. Il manager non era solo uno dei più apprezzati e longevi dirigenti Rai, ma era da 18 anni anche il marito della figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini.

Le strazianti parole della conduttrice

Mara Venier ha voluto ricordare con queste parole l’adorato genero:

Io voglio iniziare questa puntata salutando Pier. Pier è stato un importante dirigente, la Rai, un’azienda che tutti noi amiamo tantissimo e Pier Francesco Forleo l’amava molto. Lui si occupava di sport, ma per me Pier Francesco Forleo era solo mio genero. Io la suocere, mi ha sempre chiamata così per diciotto anni, suocera. Voi sapete che il mio rapporto con voi, pubblico, è un rapporto di sincerità e di onestà. Non posso fare a meno di cominciare questa puntata ricordando chi ha portato soltanto gioia e amore nella mia famiglia per diciotto anni.

La conduttrice non è però riuscita a completare il suo discorso: prima di riuscire a finire è infatti scoppiata in lacrime, lanciando la pubblicità singhiozzando.