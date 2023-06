Anche Mara Venier si è unita alll’indignazione collettiva nei confronti di Alessandro Impagnatiello, il killer senza scrupoli della povera Giulia Tramontano, uccisa nei giorni scorsi a colpi di coltellate. La conduttrice ha aperto l’ultima puntata di Domenica In con un messaggio dedicato alla giovane vittima, ma anche alla “suocera”, alla quale ha dedicato parole forse fin troppo dure.

Mara Venier alla madre di Alessandro Impagnatiello: “Sì signora, suo figlio è un mostro”

La conduttrice ha aperto lo show con un ricordo della ragazza vittima di femminicidio, dichiarando:

Eccoci qui, siamo arrivati alla 38esima puntata di Domenica In, ma io non posso non cominciare questa puntata rivolgendo un pensiero a Giulia Tramontano e al suo bambino Thiago. Giulia è stata uccisa, è una storia che abbiamo seguito tutti quanti noi, una storia agghiacciante che ci ha colpito in una maniera impressionante. Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino, vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, a quel papà e la mamma che non potranno essere i nonni di Thiago.

A questo punto però Mara Venier si è anche sentita in dovere di dire la sua alla madre di Alessandro Impagnatiello, che nelle scorse ore, disperata, aveva dichiarato alla stampa “Mio figlio è un mostro”. Ecco dunque che la conduttrice ha concluso il suo discorso, durissima, aggiungendo: “Sì, signora, suo figlio è un mostro”.

Polemiche per il discorso di Mara Venier

Le parole della presentatrice sono state riprese da molti utenti di Twitter, sconcertati per la sua mancanza di tatto in un momento così delicato. “Come infierire sul dolore di una madre già distrutta per fare audience” ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto “Ma mandatela in pensione quella!” o ancora “Che caduta di stile!”.