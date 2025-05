Oggi, lunedì 5 maggio, Rossella Erra e Guillermo Mariotto sono stati ospiti nel salotto di Caterina Balivo per festeggiare i 20 anni di Ballando con le Stelle. Un’occasione speciale, durante la quale Rossella ha sorpreso tutti con una confessione personale: ha raccontato di essere dimagrita, svelando come dieta e allenamento abbiano cambiato la sua vita.

Un momento di riflessione e di condivisione che ha emozionato il pubblico.

Rossella Erra e il racconto sulla depressione

Nel 2022, Rossella Erra ha vissuto un grande dolore, la perdita della madre Rosanna, affetta da tumore, un lutto che l’ha profondamente segnata. Durante quel periodo difficile, Erra ha scelto di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla madre. Tuttavia, grazie all’amore per sua figlia e al sostegno di Milly Carlucci, è riuscita a superare il momento difficile.

L’opinionista ha raccontato al settimanale Di Più Tv:

“Carlucci si è venuta a sedere al mio fianco, per poi prendermi le mani. L’ho subito bloccata dicendo che in quel momento era come se la stringevano le mani della sua mamma. Milly mi disse che non poteva riportare in vita mia madre, però mi poteva far andare a Ballando“.

Rossella Erra è dimagrita: la confessione che ha sorpreso tutti i telespettatori

Rossella Erra è spesso ospite a La Volta Buona per commentare le tematiche del giorno, ma in una delle sue recenti apparizioni ha raccontato di essere stata spesso vittima di bodyshaming.

“Succede soprattutto quando parliamo di diete. L’ultima volta che sono venuta qui, quindici giorni fa, dicendo che avevo perso circa diciassette chili tutti mi hanno iniziato a chiedere: ‘Dove li hai persi?‘”.

Ma non è tutto: ha anche rivelato che le viene spesso detto che la invitano da Caterina Balivo solo perché assomiglia al suo divano, e le dicono di cambiare medico perché somiglia a una balena.

A una domanda diretta sul fatto che quei commenti le facessero male, Rossella Erra ha risposto in maniera affermativa: “Sì e già so che aumenteranno quando inizierà Sognando Ballando“. La conduttrice ha poi osservato che, essendo in televisione, probabilmente c’è invidia sociale e che le critiche colpiscono proprio il suo punto debole.

Nel suo percorso di dimagrimento, Rossella documenta la sua esperienza, supportata da nutrizionisti e personal trainer. Durante la sua conversazione con Caterina Balivo, ha condiviso i progressi, dichiarando di aver perso 17 chili.

“Grazie ad Anna Carlucci ho iniziato a fare sport da un mese a questa parte. Sto facendo yoga su sedia e ballo su sedia. L’app mi fa pure i ca**iatoni perché se un giorno non la apro, lei inizia a mandarmi le notifiche. Mi sento molto goffa, però, lo devo fare per stare bene con me stessa”.

Ha anche ammesso che, nonostante le difficoltà psicologiche e le sfide legate alla dieta, non può e non deve arrendersi, poiché la sua salute è in gioco.