Sabato 19 aprile, in seconda serata su Rai 1, Angelo Madonia sarà protagonista della terza puntata di Ciao Maschio insieme a Nunzia De Girolamo. Durante l’intervista, il ballerino e maestro di danza rivelerà in esclusiva nuovi e inediti retroscena su Ballando con le Stelle, svelando dettagli sorprendenti dietro le quinte del celebre show. Un’occasione imperdibile per scoprire lati inediti della sua ultima esperienza televisiva.

Angelo Madonia escluso da Ballando con le Stelle

Angelo Madonia è stato escluso dalla diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle a causa di presunte divergenze professionali.

L’allontanamento è avvenuto dopo un acceso scontro con Selvaggia Lucarelli durante una puntata del novembre 2024, che ha sollevato polemiche sui social. Secondo alcune fonti, il motivo principale sarebbe stato un comportamento poco professionale: Madonia sarebbe stato accusato di disinteresse per il programma e di non seguire adeguatamente la sua partner, Federica Pellegrini.

In un’intervista a Domenica In, il ballerino aveva spiegato di essere stato “licenziato” per non essersi allineato con la giuria e di non voler tornare al programma, accusando Ballando con le Stelle di intromettersi nella sua vita privata.

La confessione di Angelo Madonia: “Ballando? Ecco perché non ci tornerei”

Angelo Madonia non tornerà a Ballando con le Stelle. Ospite di Nunzia De Girolamo nella terza puntata di Ciao Maschio, in onda sabato 19 aprile su Rai 1, il ballerino ha rivelato alcuni dettagli sul suo allontanamento dal programma. Ha sottolineato come la sua relazione con Sonia Bruganelli sia stata spesso al centro dell’attenzione, oscurando il suo ruolo di ballerino nel dance show.

“A Ballando con le Stelle, dopo nove settimane di pieno lavoro e di pieni voti, veniva preso in esame e di mira solo un argomento che riguardava la mia vita privata. E da professionista, in quanto chiamato per fare quel ruolo lì nel programma, era giusto invece mettere in primo piano il talent e il lavoro che stavo facendo per questo talent”.

Il ballerino ha detto che tutto questo fa parte del gioco, ma ha sottolineato che quando si lavora, è giusto dare il giusto valore al lavoro di un professionista. Quando Nunzia De Girolamo gli ha chiesto se sarebbe disposto a tornare a Ballando con le Stelle qualora fosse invitato, Angelo Madonia non ha esitato a rispondere in modo diretto, senza mezzi termini: