Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni su una presunta rottura tra due protagonisti dell’edizione di Amici 23. Ora i sospetti trovano conferma: la ballerina, tra i volti più apprezzati del talent, ha deciso di parlare, raccontando quale sia oggi il rapporto con l’ex compagno conosciuto all’interno della scuola di Maria De Filippi.

Fine di una storia nata nella scuola di Amici

Marisol Castellanos ha ufficializzato la conclusione della sua relazione con Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, conosciuto durante l’edizione 2023-2024 di Amici. I due, tra i protagonisti più amati di quell’anno, avevano intrapreso un percorso artistico e sentimentale sotto i riflettori, proseguendo la loro storia anche lontano dalle telecamere. Dopo la fine del programma, si era parlato di convivenza e di progetti condivisi, ma con il passare dei mesi le apparizioni pubbliche insieme si sono diradate, alimentando sospetti di un allontanamento.

Rumors, nuovi volti e conferma ufficiale: l’annuncio sui social dopo Amici

Negli ultimi tempi, alcune segnalazioni sui social avevano notato Petit in compagnia di altre persone, tra cui la creator Carlotta Corsini, ipotizzando nuove frequentazioni. Nessuna delle parti aveva commentato direttamente queste indiscrezioni, fino a quando la ballerina, rispondendo a un follower su Instagram, ha confermato la rottura, precisando che tra loro sono rimasti in buoni rapporti.

“Non siamo più una coppia ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene”.

L’annuncio arriva a pochi mesi dalle dichiarazioni del cantante a Verissimo, dove aveva descritto la relazione come solida e quotidiana. Ora, invece, quella che era stata una delle coppie più seguite del talent si avvia a restare solo un ricordo per i fan.