Rugby, muore a 44 anni Tiziano Franchini: stessa morte del fratello gemello

Addio a Tiziano Franchini, ex rugbista e vicepresidente della Federazione italiana rugby league (Firl)

Tiziano Franchini è morto all’età di 44 anni a causa di un infarto. Nel 2005, allo stesso modo, era morto anche suo fratello gemello a soli 28 anni. Il mondo del rugby è in lutto.

Tiziano Franchini è morto d’infarto

Tiziano Franchini è deceduto nel sonno domenica scorsa, 20 marzo 2022. L’ex rugbista lascia la moglie Tamara e il figlio Simone. Il figlio ha lo stesso nome del fratello gemello di Tiziano, deceduto per lo stesso male nel 2005 mentre disputava una partita di rugby a Monselice. I due gemelli hanno iniziato la loro carriera sportiva insieme nelle giovanili del Cus Padova per poi andare al Rovigo nella stagione 2000-2001.

La carriera di Tiziano Franchini

Tiziano Franchini dopo Rovigo è approdato nel 2003 a Badia e nel 2004 a Monselice. Oltre al rugby italiano, Tiziano vanta un’esperienza internazionale dato che ha giocato anche in Francia. Dal 2013 al 2017 è stato direttore tecnico, responsabile tecnico e allenatore del C’è l’Este Rugby, squadra della provincia di Padova. Tiziano Franchini è stato uno dei protagonisti dello sviluppo della Rugby League, di cui è stato vicepresidente fino al giorno del suo decesso.

Franchini aveva organizzato per sabato, 26 marzo 2022, uno stage a Formigine. Sebbene la Federazione italiana rugby league (Firl) sia addolorata per la scomparsa di Tiziano, l’evento si terrà lo stesso in quanto il suo promotore ci teneva tanto.