Rughe della marionetta: cosa sono e come correggerle

Hai notato delle rughe della marionetta e vorresti trovare il modo per correggerle? Continua a leggere questo articolo!

Le rughe della marionetta (note anche come linee o pieghe della marionetta) sono uno dei più noti (e gravi) inestetismi del volto; più tecnicamente si parla di solchi labio-mentali; in effetti, si tratta di veri e propri solchi che partono dalle commessure labiali (gli angoli della bocca) e che, con andatura verticale, arrivano in alcuni casi alla linea della mandibola.

Le rughe della marionetta possono essere superficiali (larghezza e profondità <1 mm) o profonde (larghezza e profondità >1 mm).

Se dal punto di vista medico le rughe della marionetta non creano alcun tipo di problema, dal punto di vista estetico possono risultare davvero poco gradevoli perché conferiscono al volto un aspetto tendenzialmente corrucciato, invecchiato e disarmonico.

Si tratta di uno degli inestetismi più facilmente visibili e questo purtroppo può essere fonte di notevole disagio e di malessere psicologico. Possono risaltare molto quando il soggetto ha la bocca serrata.

La curiosa denominazione deriva dal fatto che ricordano in tutto e per tutto i solchi scavati nel volto dei burattini e delle marionette.

Quali sono le cause delle rughe della marionetta?

Nella stragrande maggioranza dei casi, le rughe della marionetta iniziano a fare la loro comparsa dopo i 40 anni di età; possono comunque manifestarsi anche soggetti più giovani; in quest’ultimo caso, molto spesso il problema è legato a un’accentuata lassità del sistema muscolo-aponeurotico superficiale (SMAS).

Nella stragrande maggioranza dei casi, comunque, la causa è da attribuirsi all’invecchiamento delle cellule del tessuto connettivo che si trovano nello strato intermedio della cute, quello compreso fra l’ipoderma e l’epidermide.

Vari sono i fattori che contribuiscono ad accentuare il problema: fumo di sigaretta (a causa della formazione di radicali liberi che accelerano l’invecchiamento della cute), fotoinvecchiamento (invecchiamento cutaneo causato da un’eccessiva esposizione solare), mimica facciale accentuata (che può contribuire alla formazione di rughe), inquinamento (le sostanze inquinanti accelerano i processi di invecchiamento cutaneo), fattori genetici ed ereditari (alcune persone sono più predisposte a questo tipo di rughe).

Altri fattori peggiorativi sono il consumo eccessivo di alcolici e superalcolici e deficit della microcircolazione del sangue.

Come combattere le rughe della marionetta?

Sono diverse le strategie che possono essere messe in atto per ridurre la portata delle rughe della marionetta. Vediamo le principali, premettendo che un grosso aiuto viene anche da un corretto stile di vita (sana ed equilibrata alimentazione e attività fisica praticata con continuità).