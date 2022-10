Rula Jebreal sbotta per l’elezione di La Russa: "Mercenari disposti a legittimare questi neo Fascisti in cambio di nomine o commissioni"

Rula Jebreal torna a polemizzare e sbotta per l’elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato: “Mercenari”. La giornalista ha sottolineato il paradosso fra il discorso di Liliana Segre e la nomina di un “fascista dichiarato” ed ha scatenato una raffica di polemiche e risposte.

Al centro della polemica della Jebreal il fatto che Ignazio La Russa, co-fondatore di Fratelli d’Italia, sia stato eletto da esponenti dell’opposizione.

Rula Jebreal contro La Russa

Il tweet della giornalista è stato chiaro: “Solo 2 senatori su 18 di Forza Italia hanno votato per La Russa. Ma La Russa è stato eletto presidente del Senato con 19 voti NON di destra”. E ancora: “Chi sono i complici di Meloni? I mercenari della politica, disposti a legittimare questi neo Fascisti, in cambio di nomine/ commissioni?“.

Poi l’affondo: “La senatrice Liliana Segre presiede la seduta del senato: il presidente scelto da Meloni è La Russa, che disse che siamo eredi del duce”.

Una cosa “aberrante ed offensiva”

“Segre fu vittima delle leggi razziali fasciste, che portarono allo sterminio della sua famiglia e di milioni di europei”. E in chiosa: “Ignazio Benito LaRussa diventa presidente del Senato italiano. Il passaggio da donna sopravvissuta ad Auschwitz ad un fascista dichiarato.

È una delle cose più aberranti e offensive di questo Paese. Perdonaci cara Liliana”.