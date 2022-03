Russia, arriva Rossgram: l’alternativa a Instagram dopo il blocco

Russia: lanciato Rossgram, l'alternativa a Instagram dopo il blocco ai social gestiti da Meta. Molte le analogie, a partire dai colori dell'interfaccia.

Russia, arriva Rossgram dopo il blocco dei social media gestiti da Meta per via della guerra in Ucraina. La piattaforma assomiglia molto a Instragram, a partire dai colori dell’interfaccia sino alle funzionalità.

Russia: Rossgram al posto di Instagram

Rossgram possiede una pagina di presentazione visibile anche fuori dalla Russia, che lo definisce “l’Instagram russo”.

Secondo gli sviluppatori, il social avrà delle opzioni in più rispetto al concorrente, come quella di creare contenuti ai quali accedere a pagamento o la raccolta di denaro tramite crowdfunding.

Il 28 marzo 2022 è la data stabilita per il lancio di Rossgram, ma sarà attivo solo per partner e blogger mentre gli altri utenti vi potranno accedere a partire da aprile 2022. Al momento non si sa se si possa creare un profilo sul social network anche non essendo russi.

Russia, chi sono i fondatori di Rossgram

Alexander Zobov e Kirill Filimonov sono i due fondatori del neonato Rossgram. Il primo si definisce come fondatore di Webcommuna, social di baratto, e compagno di studi di Pavel Durov, fondatore di Telegram e Vkontakte, uno degli uomini più ricchi del mondo.

Niente social Meta in Russia

Al momento Instragram e Facebook hanno un accesso limitato in Russia, così come altre piattaforme hanno bloccato tantissimi contenuti.

Su TikTok molti video sono schermati e gli utenti russi non possono più produrne di nuovi. Di recente Meta ha deciso di tollerare i messaggi di odio contro la Russia.