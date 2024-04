La Russia sta attraversando un periodo di maltempo record, con conseguenze anche tragiche per alcuni territori.

Russia colpita da alluvioni senza precedenti

Le condizioni meteorologiche avverse sono aggravate dallo scioglimento dei ghiacci, processo che nel 2024 è stato particolarmente abbondante e rapido a causa dell’improvviso aumento delle temperature. Nella regione russa di Orenburg, lo scioglimento delle nevi ha provocato l’esplosione della diga della città di Orsk, la seconda più grande della Regione. Secondo le autorità il peggio deve ancora arrivare, ma la situazione è in molte zone è già “critica“.

Evacuate le città

Anche le regioni siberiane di Tyumen, Kurgan e Samara, sul Volga, sono state colpite o sono minacciate dall’innalzamento delle acque. Le prime due hanno dichiarato lo stato di emergenza lunedì 8 aprile. Interi quartieri sono stati sommersi in poche ore. In Kazakistan è stato necessario evacuare 76mila persone per il rischio inondazioni. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha definito la situazione “la peggiore degli ultimi 80 anni“.

A rischio migliaia di persone

A Orsk, dove vivono circa 220mila abitanti, la situazione è peggiorata quando le dighe che proteggono la città dalle inondazioni dei fiumi Ural e Or sono state compromesse. Le immagini riportate dai canali televisivi locali mostrano interi edifici coperti fino al tetto dalla fanghiglia. L’acqua potabile comincia a scarseggiare e gli ospedali hanno sospeso alcune attività. Lunedì è scoppiata un’altra diga nel villaggio di Lesotorgovy, la terza nell’ultimo mese.