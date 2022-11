La Russia fa una grossa gaffe in Tv. Stando a quanto dichiarato un'emittente televisiva il padre di Putin sarebbe morto in guerra, ma la verità è un'altra.

Secondo Canale 1, una delle principali emittenti televisive della Russia, il padre di Vladimir Vladimirovic Putin sarebbe morto a 10 anni dalla nascita del presidente della Federazione Russa.

Peccato però che si è trattata di una tremenda gaffe.

Russia, gaffe clamorosa di Canale 1: il padre di Putin non è morto 10 anni prima della sua nascita

A smascherare la gaffe russa sono stati gli ucraini. Canale 1 aveva mandato in onda e in streaming un servizio in cui si parlava di Vladimir Spiridonovich Putin, padre di Vladimir Vladimirovic. La Tv russa aveva affermato: “Il presidente Vladimir Putin, il cui padre è morto a Nevsky Pyatachok“.

In quell’area, durante la seconda guerra mondiale, si è combattuto tra il 1941 e il 1944. I conti però non tornano perchè Vadimir Putin è nato nel 1952. Questo è stato l’ennesimo autogoal delle Russia.

Quando è morto Vladimir Spiridonovich Putin

Facendo alcune ricerche, è venuto fuori che Spiridonovich, papà del leader della Russia è deceduto nel 1999, a distanza di un anno dalla moglie. La Tv russa ha subito provveduto a rimuovere il servizio, ma la lapide è indelebile.

Le notizie false era state diffuse perchè si volevano mettere in risalto le sofferenze dell’esercito russo che ha cambattuto i nazisiti. In effetti Vladimir Spiridonovich Putin ha preso parte ai combattimenti ma non è morto in guerra, è rimasto solo ferito e nemmeno gravemente perchè dopo circa 10 anni ha avuto Vladimir Vladimirovic.