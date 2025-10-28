Una tragedia familiare ha scosso profondamente la cittadina di Vasilyevo in Russia: un neonato di appena 21 giorni ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone del quarto piano della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, la sorellina di cinque anni, rimasta sola con il fratellino, potrebbe averlo lasciato cadere involontariamente.

Una tragedia ha sconvolto la cittadina russa di Vasilyevo, dove un neonato di appena ventuno giorni ha perso la vita precipitando dal quarto piano della propria abitazione. Secondo le prime indagini, la bambina di cinque anni che si trovava in casa con lui avrebbe aperto la finestra e, per cause ancora da chiarire, lasciato cadere il fratellino nel vuoto.

Le autorità russe hanno avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità legate a negligenza genitoriale e stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia. Al momento dell’incidente, i genitori non sarebbero stati in casa: il padre sarebbe stato al lavoro, mentre la madre si sarebbe allontanata per una visita a un’amica.

Un passante, richiamato dalle urla provenienti dall’appartamento, ha trovato il corpo del neonato sul cemento sottostante e ha subito contattato i soccorsi, ma purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Russia, neonato precipita dal balcone e muore: si indaga sulla sorellina

Le autorità russe hanno aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità legate alla mancata sorveglianza dei minori e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio, inclusi i comportamenti dei genitori e le condizioni di sicurezza dell’abitazione.

Non si esclude che la bambina possa aver agito spinta da gelosia verso il nuovo arrivato, ipotesi su cui si concentrano gli esperti incaricati di seguirla dal punto di vista psicologico. L’episodio ha destato profonda commozione nella comunità locale e riaperto il dibattito sulla tutela dei bambini e sulla prevenzione degli incidenti domestici.