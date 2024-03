Russia, precipita aereo da trasporto: a bordo erano in 15

Russia, precipita aereo da trasporto: a bordo erano in 15

Dramma in Russia, dove nella giornata di oggi è precipitato un aereo Ilyushin-76 non lontano da Mosca. Si trattava di un velivolo militare adibito al trasporto che, nel momento in cui è avvenuto il disastro, stava trasportando 15 persone, compreso l’equipaggio.

Russia, precipita un aereo vicino a Mosca: il dramma

Il Ministero della Difesa del Cremlino ha pubblicato la notizia poco fa: un aereo russo è precipitato nella regione di Ivanovo. Il disastro è avvenuto nelle prime ore della giornata di oggi e ha visto coinvolto un aereo Ilyushin-76: un velivolo militare adibito al trasporto. L’areo, secondo quanto appreso dal comunicato delle autorità russe, è caduto per motivi ancora da accertare nel nord-est della capitale del Paese, Mosca. Sull’Ilyushin-76 erano presenti 15 persone. Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte del presidente Putin.

Russia, precipita un aereo vicino a Mosca: la nota del Cremlino

“A bordo c’erano 8 membri dell’equipaggio e 7 passeggeri” – spiegano dal Cremlino. Secondo la Difesa russa, l’incidente potrebbe essere avvenuto in seguito ad un’avaria di uno dei motori del velivolo, che sarebbe anche andato in fiamme.