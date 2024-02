Russia: Renzi, 'Meloni parlava come Salvini e Conte ha portato soldati russi in Italia'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Nel 2015 ero in visita ufficiale da Putin come capo del Governo e nonostante questo mi sono fermato a deporre un mazzo di fiori sul luogo dell'omicidio del predecessore di Navalny, quel Boris Nemtsov di cui adesso nessuno ricorda niente. Viviamo in un tempo senza memoria e dunque senza futuro. In quei giorni io onoravo la memoria di Nemtsov, mentre Salvini e Meloni -anche Meloni, ricordiamolo- dicevano: 'Meglio Putin di Renzi'. Per non aprire qui tutta la storia della propaganda russa sui social. La verità è molto più complessa di come appare. Meloni diceva cose simili", al leader della Lega, "ma lei come sempre è la più veloce a cambiare idea. Salvini invece è in un angolo. E qualsiasi cosa dica peggiora la sua situazione. Come Conte del resto, l'uomo che ha chiamato Putin per portare i soldati russi in Italia. Ma Conte è più furbo e tace". Lo dice Matteo Renzi, in un'intervista a 'La Stampa'.