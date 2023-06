Secondo quanto rivelato nelle scorse ore dalla Cnn, che ha come fonte alcuni documenti ottenuti dal Centro dossier investigativo russo, il generale Sergei Surovikin era un membro vip segreto del gruppo di mercenari della Wagner.

Russia, la lista vip segreta della Wagner: presente anche Surovikin

La ribellione della Wagner ha creato uno scompiglio quasi senza precedenti in Russia. Il tentativo di colpo di stato degli uomini di Prigozhin non è andato a buon fine, ma ha rivelato un punto debole di Putin. Dopo la rivolta, sono iniziate le indagini su quanto accaduto e, secondo quanto appreso dal Centro dossier investigativo russo, alcuni alti militari di Mosca sarebbero coinvolti in prima persona. Tra di loro anche il generale Sergei Surovikin. Secondo quanto spiegato dalla Cnn, infatti, il generale che attualmente pare essere stato arrestato, era parte di una lista segreta vip della Wagner: un membro a tutti gli effetti del gruppo di mercenari.

Le azioni di Prigozhin: non avrebbe agito senza supporto

Che Prigozhin non avrebbe mai potuto agire senza il supporto di qualcuno sembrava essere chiaro. Il leader della Wagner si è esposto in prima persona nella ribellione, ma secondo quanto riportavano già giorni fa i media internazionali, sembrava difficile credere che potesse aver deciso di agire senza avere l’appoggio di qualcuno “ai piani più alti”. Nella lista vip della Wagner, oltre al nome di Surovikin, sarebbero presenti anche i nominativi di altri 30 alti militari di Mosca.