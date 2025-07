Russo (Conftrasporto): “Dazi, rischio shock per l’economia italiana. Serve risposta europea immediata”

Russo (Conftrasporto): “Dazi, rischio shock per l’economia italiana. Serv...

Russo (Conftrasporto): “Dazi, rischio shock per l’economia italiana. Serv...

“I dazi stanno facendo saltare gli equilibri dell’economia globale. E l’Italia rischia grosso. Le misure annunciate – dopo mesi di promesse smentite e passi indietro – stanno già creando incertezza e caos sui mercati internazionali. L’accordo sui dazi al 15% può mettere fuori gioco interi settori della nostra economia, con effetti concreti sul PIL”, dichiara Pasquale Russo, Vicepresidente di Confcommercio Imprese per l’Italia e Presidente di Conftrasporto.

Uno scenario critico. A parlare sono i dati

Secondo i dati ISPI, i Paesi più esposti commercialmente verso gli Stati Uniti – come Italia e Germania – subiranno un danno diretto. Il PIL tedesco potrebbe ridursi dello 0,3%, quello italiano dello 0,2%. E questo mentre la nostra produzione industriale è già in calo: a maggio -0,7% rispetto ad aprile. Il settore automotive e quello farmaceutico – quest’ultimo finora risparmiato – rischiano di perdere miliardi. Si tratta di filiere vitali per il Paese: se saltano, a pagarne il prezzo saranno le imprese, i lavoratori e l’intero sistema economico. “Gli Stati Uniti rappresentano oltre il 10% del nostro export complessivo e più del 20% dell’export extra UE” – avverte Russo – “se perdiamo competitività su quel mercato, il contraccolpo sarà immediato e durissimo”.

Il presidente prosegue poi parlando della complessa situazione americana. “E a peggiorare la situazione c’è il crollo del dollaro: meno 12% in sei mesi. Un segnale chiaro di instabilità valutaria globale, che ci espone ancora di più alla pressione dei mercati asiatici, sempre più forti e organizzati.”

“Serve una risposta europea coordinata, forte, strategica. Non possiamo permettere che logistica e trasporti – leve centrali per l’economia reale – vengano ancora penalizzati da costi e oneri che ricadono su tutto il Paese. Il tempo delle analisi è finito. Servono risposte e servono subito” conclude Russo.