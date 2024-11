Spavento in viaggio per Sabrina Salerno che non raggiunge in tempo il palco

La cantante Sabrina Salerno non riesce ad arrivare in tempo al suo concerto a Montbelliard, in Francia, e racconta sui social il motivo del suo spavento durante il viaggio. Sul suo profilo Instagram ha condiviso foto e video che mostrano lei in auto insieme ad alcuni colleghi mentre tentano di proseguire nel traffico a causa della neve.

Sabrina Salerno e il suo spavento durante un viaggio in Francia: neve e maltempo le impediscono di recarsi al suo concerto

Proprio in questi giorni, infatti, la Francia è stata colpita da forti nevicate che hanno causato gravi disagi alla circolazione. Nel suo post, racconta così la sua esperienza e lo spavento durante il viaggio: “La scorsa notte è stata lunghissima e angosciante, mi dispiace tantissimo non essere riuscita ad arrivare in tempo a Montbelliard per il concerto!!! I miei amici e colleghi sono stati bravissimi!!! Io e Lindsay (il nostro tastierista) che era con me, non dimenticheremo mai questa serata!! Abbiamo rischiato di rimanere bloccati in autostrada per tutta la notte a causa della neve. Pierre ci ha portato in hotel sani e salvi, nonostante tante difficoltà. Tutto è bene quel che finisce bene”.

L’incoraggiamento dei fan sotto il post dove Sabrina Salerno racconta lo spavento durante il viaggio

Dopo aver vinto la battaglia contro il tumore, Sabrina Salerno ha affrontato il palco con nuova energia, esibendosi in tante città francesi. “L’importante che siate arrivati a destinazione sani e salvi” oppure “Un’altra avventura nel tuo percorso di vita”, si legge tra i commenti dei suoi fan al post in questione.