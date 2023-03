Sadomaso in classe, prof denunciato per violenza sessuale su minore

La terribile vicenda sui presunti episodi sadomaso in classe nel Bolognese, prof denunciato per violenza sessuale su minore

Una terribile vicenda con episodi presunti di sadomaso in classe ed un prof denunciato per violenza sessuale su minore. Secondo quanto si ipotizza il docente si sarebbe denudato ed avrebbe ingiunto agli alunni di prenderlo a calci. La vicenda si è verificata a Bologna, con un insegnante che si sarebbe spogliato completamente in classe davanti ai suoi allievi, ragazzine e ragazzini di 13 anni.

A quel punto l’indagato avrebbe chiesto loro di prenderlo a calci. Sono accuse pesantissime messe in rubrica in un fascicolo aperto su fatti che si presume avvenuti in una scuola media della provincia di Bologna. Il docente quindi sarebbe attualmente indagato per violenza sessuale su minorenni e secondo la versione riportata da Il Resto del Carlino a mettere in moto la magistratura è stata la denuncia della madre di una delle alunne del docente. La donna ha trovato nella memoria dello smartphone della figlia un video particolare e decisamente “fuori contesto”.

La “prova” in un video acquisito

Quel video sarebbe la prova che “inchioda” in docente. In quel frame l’uomo sarebbe completamente nudo, attorniato da un gruppo di scolari. Ed in quel frangente chiede agli stessi, tutti under 14, attenzione, di colpirlo con forza. Subito dopo la scoperta la madre ha consegnato il telefonino ai carabinieri.