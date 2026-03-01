Dal gradino più alto del podio di Sanremo al pavimento di Domenica In. Sal Da Vinci si è reso protagonista di una brutta caduta in diretta televisiva davanti agli occhi attoniti di Mara Venier. Il tutto durante la sua esibizione con il brano vincitore del Festival, “Per sempre sì”. Momenti di preoccupazione in studio: cosa è successo al cantante.

Sal Da Vinci cade a Domenica In, paura in studio: cosa è successo

Come da tradizione i Big di Sanremo prendono parte, il giorno dopo la finalissima, alla trasmissione condotta da Mara Venier. E tra loro non poteva ovviamente mancare Sal Da Vinci, presente a Domenica In per rispondere a tutte le domande e riproporre il brano che gli ha consegnato il primo posto al Festival. Ma proprio durante l’esibizione si è verificato un incidente improvviso, una brutta caduta in studio in piena diretta televisiva e davanti al pubblico incredulo.

Mentre stava risalendo una scalinata Sal Da Vinci ha perso l’equilibrio rovinando a terra. Un capitombolo improvviso dopo il quale alcuni dei figuranti presenti in studio lo hanno aiutato a rialzarsi: il cantante ha proseguito e terminato la sua performance per poi giocare sull’autoironia con la conduttrice: “Tutto bene, mi sono solo sporcato il pantalone. Ora andremo su tutti i Tg e finiremo dritti su Blob, ma sono ancora vivo”. Ha così rassicurato Mara Venier; poi rivolgendosi ai giovani, ha lanciato loro un messaggio: “Dico ai giovani di non avvilirsi davanti al fallimento. Sono quelle cose che arrivano nella vita, ma se ce l’ho fatta io, può farcela chiunque”.