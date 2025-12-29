Saldi invernali 2026: l’avvio ufficiale è tra il 2 e il 3 gennaio in tutta Italia, ma i pre-saldi hanno già conquistato milioni di italiani.

I saldi invernali 2026 segnano l’inizio della stagione promozionale più attesa dell’anno, tra opportunità per i consumatori e sfide per la trasparenza dei prezzi, confermandosi un momento cruciale per il commercio e le regole che ne disciplinano lo svolgimento.

Saldi invernali 2026: pre-saldi già attivi

Secondo le stime di Confesercenti, le vendite invernali del 2026 sono stimate generare un giro d’affari intorno ai 6 miliardi di euro, ma la loro efficacia rischia di essere ridotta proprio dalla diffusione di sconti anticipati.

Nel settore della moda si moltiplicano iniziative come “saldi privati”, “winter pre-sale” o “exclusive sales”, formule che riservano ribassi ai clienti fidelizzati o agli iscritti ai canali online, anticipando di fatto la stagione dei saldi.

Confesercenti ribadisce l’importanza di trasparenza e concorrenza leale: prezzi e ribassi devono essere chiari, verificabili e confrontabili, soprattutto online e nelle iniziative dedicate a platee selezionate. Il rispetto delle regole, come l’indicazione del prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, è essenziale per mantenere l’identità dei saldi. L’associazione chiede quindi una revisione delle norme sulle promozioni per garantire equilibrio tra consumatori e imprese.

Saldi invernali 2026: ecco quando iniziano, l’elenco completo

I saldi invernali prenderanno ufficialmente il via il 2 gennaio in Valle d’Aosta e il 3 gennaio nel resto d’Italia, con l’eccezione di Trento e Bolzano dove le date differiscono. Tuttavia, secondo le stime di Confesercenti, quasi 2 milioni di consumatori hanno già approfittato di offerte anticipate, attivate subito dopo Natale.

Calendario dei saldi per regione: