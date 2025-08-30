Il rogo si è sviluppato tra Torre Chianca e Torre Rinalda, arrivando a minacciare anche le spiagge.

Se il Nord è alle prese col maltempo, al Sud la situazione è bene diversa. Paura nel Salento, dove un enorme incendio è divampato tra Torre Chianca e Torre Rinalda, marine di Lecce, minacciando case e spiagge.

L’area interessata dal rogo è quella del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio. Centinaia le persone presenti a Spiaggiabella, tra cui molti turisti, in preda al panico. Sul posto decine di Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile, al fine di riuscire a contenere le fiamme per non farle giungere nel centro abitato.

Come visto, un vasto incendio ha colpito il Salento, minacciando case e spiagge. Almeno trecento sono state le persona fatte evacuare, visto che le fiamme minacciavano le loro abitazioni. Le strade che attraversano le marine sono state inoltre chiuse al traffico, sia per evitare pericoli, sia per consentire le operazioni dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche due Canadair decollati da Lamezia Terme.