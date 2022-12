Salerno, donna investita in pieno centro: indagini in corso

Salerno, donna investita in pieno centro: indagini in corso

Mentre attraversava una strada una donna è stata investita in pieno centro nella prima serata del 30 dicembre: indagini in corso sull'incidente

Brutto incidente in provincia di Salerno, dove nella serata del 30 dicembre una donna è stata investita in pieno centro: indagini in corso per accertare case e dinamiche di un sinistro che da quanto si appende non avrebbe avuto esiti fatali.

Il dato certo è che nella serata di ieri in Campania si è sfiorato il dramma.

Salerno, donna investita in pieno centro

Tutto è accaduto per la precisione a Polla, dove, secondo quanto riportato dai media territoriali, una vettura ha centrato la vittima che è stata soccorsa dal 118 con prontezza. Nello specifico è accaduto che per cause da accertare una donna è stata investita da un’auto, mentre attraversava la strada. Non è dato sapere se la vittima fosse sulle strisce pedonali e i media non danno menzione della reazione dell’automobilista alla guida del veicolo investitore.

Le indagini sul posto dei carabinieri

Non spiegano cioè se si sia fermato o meno a prestare i soccorsi, dato quindi che diamo come presunto. L’incidente è avvenuto nei pressi di piazza Ritorto: sul posto sono comunque accorsi a razzo i sanitari del 118 che hanno soccorso la malcapitata, conducendola in ospedale per le cure del caso. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine, nello specifico carabinieri della territoriale e polizia locale, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.