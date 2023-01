Probabile episodio di intimidazione in provincia di Salerno, si indaga su un bar incendiato: "Stiamo tutti bene, riapriremo appena possibile"

Paura a Salerno, dopo dopo il fine settimana appena trascorso si indaga su un bar incendiato i cui proprietari rassicurano: “Stiamo tutti bene”.

A San Marzano su Sarno, nel Salernitano, il dehors di un locale va a fuoco e la sindaca ha un durissimo sfogo. Ad essere attaccato dalle fiamme un bar situato in via Piave. Dopo l’episodio, sulla cui matrice di incidente o dolosa stanno indagando i carabinieri, i proprietari hanno scritto su Facebook: “Stiamo tutti bene, riapriremo appena possibile. Grazie a tutti per la vicinanza”.

Bar incendiato: “Stiamo tutti bene”

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i carabinieri per i rilievi di rito e risalire all’origine del rogo.

Salerno Today scrive che “non si esclude alcuna pista, neanche quella dolosa”. All’episodio ha fatto seguito un lungo ed amaro post della sindaca Carmela Zuottolo: “L’ennesimo incendio nella nostra città impone una seria riflessione. Penso che sia terminato il tempo degli incontri, dei summit e delle analisi. La mia comunità vuole risposte. Dallo scorso settembre siamo sotto assedio e non penso di esagerare quando dico questo. Da sindaca mi aspetto una svolta immediata nelle indagini”.

Durissima la sindaca: “Cosa aspettiamo, il morto?”

E ancora: “Non possiamo più restare inermi davanti a tutto questo. Ai gestori e ai proprietari del bar, storica attività commerciale marzanese, va la mia piena solidarietà. A chiarire se l’episodio è stato accidentale o meno ci penseranno carabinieri e magistratura. Come Comune segnaleremo l’ennesimo fatto di cronaca avvenuto nel nostro territorio comunale alla prefettura, alla Procura di Nocera Inferiore e alle forze dell’ordine”. Poi la chiosa secca: “Ma va chiarita una cosa: la gente a San Marzano sul Sarno è stanca.

Stanca di alzarsi la mattina e vedere andare in cenere i sacrifici di una vita. Auto, scuolabus ed ora anche le attività commerciali. Cosa stiamo aspettando? Il morto?“.