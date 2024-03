Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata vicino a Ricigliano, in provincia di Salerno

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 ha fatto tremare la terra in provincia di Salerno, in Campania. Il fenomeno sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel corso della mattinata di oggi, lunedì 11 marzo, nei pressi del comune di Ricigliano.

Terremoto in Campania, scossa a Ricigliano: i dettagli

Intorno alle ore 10:50 della mattinata di oggi, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in prossimità di Salerno, in Campania. Il terremoto, sulla base delle informazioni diramate dall’INGV, ha avuto un epicentro localizzato a nel cuore del comune di Ricigliano, mentre l’ipocentro ha avuto una profondità a 5 chilometri. Non ci sono stati danni a cose o a persone.

Terremoto in Campania, scossa a Ricigliano: i precedenti

Come sappiamo, l’area in questione è una zona sismica e non è raro che i sismografi riscontrino movimenti tellurici di questa entità o di potenza simile. Nel mese di febbraio, una scossa anche più potente di quella odierna ha colpito il medesimo comune di Ricigliano.