Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha fatto tremare la terra in provincia di Salerno, in Campania. Il fenomeno sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nella prima serata di ieri, venerdì 16 febbraio, nei pressi del comune di Ricigliano.

Terremoto in Campania, scossa a Ricigliano: i dettagli

Intorno alle ore 20:30 della serata di ieri, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in prossimità di Salerno, in Campania. Il terremoto di magnitudo 3.3, sulla base delle informazioni diramate dall’INGV, ha avuto un epicentro localizzato a nel cuore del comune di Ricigliano, mentre l’ipocentro ha avuto una profondità pari a 7.7 chilometri. Non ci sono stati danni a cose o a persone.

Terremoto in Campania, scossa a Ricigliano: i precedenti

Come sappiamo, l’area in questione è una zona sismica e non è raro che i sismografi riscontrino movimenti tellurici di questa entità o di potenza simile. Solo una settimana fa, infatti, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 era stata registrata tra Campania e Basilicata, non troppo lontano dal comune interessato dalla scossa di ieri. Anche in quel caso, fortunatamente, non c’erano stati danni significativi.