L’incidente è avvenuto questa mattina in via Fra’ Generoso, all’incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi a Salerno. Un ciclista di 49 anni ha perso la vita mentre percorreva la strada insieme a un gruppo di altre persone in bicicletta, travolto da una ecoballa caduta da un tir in transito che aveva perso parte del carico.

Salerno, tir perde il carico che colpisce un gruppo di ciclisti: un morto

Secondo le prime ricostruzioni, un camion che stava transitando ha perso parte del suo carico di ecoballe, che ha travolto un gruppo di ciclisti sulla corsia opposta.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute sul luogo, utilizzando un’autogru, hanno rimosso il carico, ma per uno dei ciclisti non c’è stato nulla da fare: l’uomo, di 49 anni, è deceduto. Un altro ciclista è rimasto gravemente ferito ed è stato immediatamente trasportato in ospedale a Salerno.

Salerno, tir perde il carico che colpisce un gruppo di ciclisti: strada chiusa al traffico

Attualmente la strada è interdetta al traffico in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di rilievo e messa in sicurezza. Sul posto, anche il magistrato di turno.

Questa via collega l’autostrada al porto e al centro della città, ed è quotidianamente percorsa da numerosi camion. Tuttavia, grazie ai suoi panorami che conducono verso la costiera amalfitana, è anche una rotta molto utilizzata dai ciclisti.