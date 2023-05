Salta la diretta dell'Isola dei Famosi: ecco l'indiscrezione

L'Isola dei Famosi rischia di saltare la messa in onda? C'entrerebbe la finale della versione spagnola del reality

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi salterà la messa in onda? Dall’Honduras arriva un’indiscrezione shock che potrebbe stravolgere il palinsesto di Canale 5, facendo saltare la regolare trasmissione dell’adventure reality di Mediaset.

La causa sarebbe da ritrovare in alcuni problemi logistici, scaturiti dal reality spagnolo ‘cugino’ dell’Isola dei Famosi: Supervivientes. Il format ispanico infatti, approdato in Honduras da marzo, sarebbe prossimo alla conclusione, e in vista della finale sono stati richiesti dei cambiamenti del palinsesto che andrebbero a scontrarsi con la trasmissione italiana.

Non è la prima volta che in qualche modo i due reality si incrociano: da qualche mese a questa parte infatti i due gruppi di concorrenti vivono su due isolotti distanti. Gli operatori lavorano duro per evitare le comunicazioni tra entrambi i gruppi di naufraghi.

Tanto lavoro c’è anche dietro l’organizzazione della messa in onda. Di fatto però, con la finale di Supervivientes dietro l’angolo, Telecinco avrebbe richiesto di spostare una puntata per evitare lo scontro con un’altra trasmissione spagnola molto popolare in patria.

Al momento le due opzioni sul tavolo di Telecinco sarebbero di andare in onda o lunedì o sabato. I vertici del reality italiano starebbero spingendo per il sabato, così da non stravolgere nulla, ma è ancora tutto da stabilire.