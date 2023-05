Isola dei Famosi, Simone Coccia Colaiuta pronto a sbarcare in Honduras

In poco più di un mese, l’Isola dei Famosi ha perso diversi concorrenti. E’ per questo che Ilary Blasi e il suo staff hanno deciso di mandare in Honduras altri personaggi. Oltre ad Aldo Montano, dovrebbe diventare naufrago anche Simone Coccia Colaiuta, ex fidanzato di Stefania Pezzopane.

Isola dei Famosi: Simone Coccia Colaiuta concorrente

L’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi ha aperto i battenti lo scorso 17 aprile. In poco più di un mese, il reality honduregno ha perso diversi concorrenti, tutti per problemi di salute più o meno seri. Al momento, hanno abbandonato l’Honduras: Claudia Motta, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Predolin e Fiore Argento. Per arrivare alla fine del programma, Ilary Blasi e il suo staff hanno pensato di rimpolpare il cast. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, lunedì 22 maggio Simone Coccia Colaiuta diventerà naufrago.

Simone Coccia Colaiuta: dalla rottura con Stefania all’Isola

Simone Coccia Colaiuta è stato recentemente al centro del gossip a causa della fine della sua storia d’amore con Stefania Pezzopane. Dopo nove anni di relazione, i due si sono detti addio tra le lacrime, parlando della rottura in diversi salotti televisivi. Pertanto, la scelta di inviare Simone all’Isola dei Famosi, con probabile sorpresa della Pezzopane, sembra una scelta autoriale più che azzeccata.

Non solo Simone Coccia: ecco chi sbarca all’Isola

Oltre a Simone Coccia Colaiuta, all’Isola dei Famosi sbarcheranno altri Vip. Lunedì 22 maggio 2023, ad un mese dalla finale, arriveranno in Honduras anche Aldo Montano e Nikita Pelizon. Mentre il primo vestirà i panni di concorrente, la seconda sarà una semplice ospite e farà una sorpresa all’amica Helena Prestes.