Marco Predolin dopo l'Isola dei Famosi: "Con la tv ho chiuso"

Marco Predolin dopo l'Isola dei Famosi: la televisione di oggi non fa per lui, quindi basta con il mondo dello spettacolo.

Marco Predolin è tornato a parlare della sua avventura all’Isola dei Famosi. L’ex naufrago ha chiarito che il malore è stato causato dalla malnutrizione e ha sottolineato che questa volta ha davvero chiuso con la tv.

Marco Predolin dopo l’Isola dei Famosi

Intervistato dal settimanale Novella2000, Marco Predolin ha voluto fare chiarezza sul malore che l’ha costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi. In sostanza, le sue analisi del sangue sono risultati sballati a causa della malnutrizione. Ha dichiarato:

“I miei esami del sangue hanno rivelato valori sballati per via della malnutrizione, così i medici hanno suggerito alla produzione di sospendermi dal gioco. Mi sto pian piano ristabilendo”.

Marco si sta pian piano rimettendo in sesto, ma non ha alcuna nostalgia dell’Isola dei Famosi, specialmente di alcuni suoi compagni d’avventura.

Marco Predolin contro alcuni naufraghi

Predolin, nello specifico, non ha apprezzato diversi naufraghi. Gli unici che salva sono Alessandro Cecchi Paone e Cristina Scuccia. Marco ha dichiarato:

“Per quello che mi ha fatto, a Corinne Cléry do 5. Helena Prestes, personaggio che porta avanti in modo becero la propria voglia di apparire, è il concorrente che mi piace meno, perciò 3. Le valutazioni calano per Andrea Lo Cicero, che a dispetto dei suoi trascorsi di atleta dimostra di non saper condurre un gioco di squadra senza proporsi quale capo assoluto. Non arriva alla sufficienza: 5″.

Insomma, gli ex naufraghi non gli mancano per niente. L’Isola dei Famosi, però, gli è servita per prendere una consapevolezza: con la tv ha chiuso.

Marco Predolin ha chiuso con la tv

Marco non ha alcun dubbio: grazie all’Isola dei Famosi ha capito che la tv di oggi non fa per lui. Predolin ha dichiarato: