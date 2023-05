Isola dei Famosi, Marco Predolin sul ritiro: "Non è stata una mia decisione"

Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha annunciato che Marco Predolin ha abbandonato il gioco a causa di un malore. L’ex naufrago ha rotto il silenzio, sottolineando che non è stata una sua decisione.

Marco Predolin ha abbandonato L’Isola dei Famosi. L’annuncio è stato dato da Ilary Blasi nel corso dell’ultima diretta. La conduttrice si è limitata a dire che l’ex naufrago ha avuto un malore, motivo per cui la sua avventura sulla spiaggia di Sant’Elena si è interrotta. A distanza di qualche ora, Marco ha rotto il silenzio.

Predolin, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto chiarire i motivi del ritiro dall’Isola dei Famosi. Marco ha dichiarato:

“Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio”.