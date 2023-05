Isola dei Famosi, Marco Predolin abbandona per un malore: come sta?

Isola dei Famosi, Marco Predolin abbandona per un malore: come sta?

Isola dei Famosi, Marco Predolin abbandona per un malore: come sta?

Marco Predolin ha abbandonato L’Isola dei Famosi a causa di un malore. L’annuncio è stato dato nel corso dell’ultima diretta, dalla conduttrice Ilary Blasi.

Isola dei Famosi: Marco Predolin abbandona per un malore

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha annunciato che Marco Predolin ha abbandonato l’isola di Sant’Elena. Non solo lui, ad aver lasciato il gioco è stata anche Claudia Motta. Stando a quanto dichiarato dalla conduttrice del reality honduregno, Predolin è stato costretto al ritiro a causa di un malore.

Cosa è successo a Marco Predolin?

Dopo l’eliminazione dall’isola principale, Marco era arrivato sulla spiaggia di Sant’Elena per proseguire il reality in completa solitudine. In un primo momento, Predolin si è detto contento della cosa, poi ha avuto dei ripensamenti e si è scagliato anche contro gli autori. “I miei pensieri sono negativi. Ho voglia di mangiare e di dormire”, aveva dichiarato il naufrago nel corso di un confessionale, rifiutandosi di parlare oltre. Successivamente, Marco ha avuto un malore e il medico l’ha subito soccorso e portato via per degli accertamenti.

Come sta Marco Predolin?

“Marco Predolin ha dovuto abbandonare l’Isola per motivi di salute“, ha dichiarato Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Al momento, non sappiamo quali siano le condizioni di salute dell’ex naufrago.