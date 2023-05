Isola dei Famosi, Enrico Papi e Ilary Blasi scherzano dopo l'episodio della busta: "Colpa tua se ho preso il tapiro"

Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi di martedì 2 maggio c’è stato un simpatico siparietto tra Ilary Blasi e Enrico Papi. Il noto opinionista e conduttore ha ricevuto un tapiro d’oro dal buon Valerio Staffelli di Striscia La Notizia a seguito delle voci che sono circolate nei giorni scorsi su un possibile abbandono del reality a poche settimane dall’inizio: “Ho preso il tapiro per colpa tua”, ha scherzato Papi a tale proposito.

Isola dei Famosi, Enrico Papi e Ilary Blasi scherzano dopo i rumors sull’abbandono

L’opinionista e la conduttrice sono apparsi sugli schermi sorridenti e sereni, come se nulla fosse accaduto in questi giorni. Ilary Blasi, con tono a tratti canzonatorio ha accolto Papi con un sorriso: “Buonasera Enrico […] sei fresco fresco di tapiro”. Papi, questo punto, ha tenuto a fare una precisazione: “Tapiro che ho preso per colpa tua”. Quindi Ilary, come per fare il verso, ha concluso: “È sempre colpa mia. Adoro”. Questa discussione ci racconta di come i rapporti tra i due siano comunque distesi o almeno questo è ciò che emerge sotto la luce dei riflettori.

Il commento di Papi dopo il tapiro: “Mai stato messo in discussione”

Enrico Papi, nel commentare la c0nsegna del tapiro d’oro da parte dell’inviato, Valerio Staffelli ha dichiarato: “Ho rischiato che mi mandassero a casa? No, questo no. Non sono mai stato in discussione. In realtà, da quando faccio televisione, sono spontaneo, non ho filtri. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Non sono normale. Sono fatto così. Ma non mi cacciano. Mi hanno messo dei paletti? Non è vero”.