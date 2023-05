Isola dei Famosi, Claudia Motta si è ritirata: l'annuncio di Alvin

La puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda martedì 2 maggio si è aperta con un ritiro. L’inviato Alvin ha annunciato che Claudia Motta si è ritirata. La naufraga si è infortunata mentre stava facendo un’escursione. A seguito di ciò che i medici hanno stabilito che la modella non poteva portare a termine il suo percorso all’interno del reality.

A causa di un infortunio Claudia Motta è costretta a lasciare l’#Isola!

Isola dei Famosi, Alvin annuncia il ritiro di Claudia Motta

Alvin ha spiegato che Claudia Motta, pur stando meglio non può rientrare tra i suoi compagni di squadra all’isola dei Famosi: “Claudia sta già meglio, è serena ed è tutto a posto, solo che il parere dei medici, ovviamente, è quello di non poterla far rientrare nel gioco. Quindi Claudia non è più una concorrente dell’Isola dei Famosi 2023″, sono state le parole dell’inviato pronunciate in diretta a inizio puntata.

Cos’era successo a Claudia Motta

Il misfatto risale a qualche giorno fa. Claudia Motta si trovava sugli scogli con gli altri quando è scivolata. A seguito di ciò si è infortunata ad un braccio. La giovane è stata poi soccorsa, quindi è stata sottoposta a degli accertamenti medici. L’esito purtroppo non è stato buono e l’avventura a L’Isola dei Famosi finisce qui.