Intercettato da Striscia la Notizia, Enrico Papi ha commentato i presunti malumori che parrebbero aver stravolto il suo rapporto con Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi. Ecco cosa ha rivelato l’opinionista.

Enrico Papi a Striscia la Notizia, il commento sui presunti malumori con Ilary Blasi

Negli ultimi giorni, hanno fatto molto discutere i battibecchi tra Enrico Papi e Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi. Stando alle indiscrezioni di Dagospia e TvBlog, tra l’opinionista e la conduttrice non correrebbe buon sangue. Ad avvalorare la tesi dei presunti malumori è stato l’episodio che si è verificato durante la seconda puntata del reality Mediaset. Durante la diretta, Papi ha bruscamente strappato dalle mani dell’ex velina la busta con il nome dell’eliminato, facendo proliferare congetture sui social.

A seguito di quanto accaduto in diretta, alcuni hanno riferito che i vertici di Mediaset non fossero felici del comportamento dell’opinionista e abbiano addirittura ipotizzato di allontanarlo dallo show. Sulla questione, tuttavia, è intervenuto proprio il diretto interessato che ha messo a tacere ogni rumors.

Dal Tapiro ai rumors

Raggiunto dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, Papi ha commentato per la prima volta le tensioni con la Blasi. In questa circostanza, non si è solo limitare a smentire i malumori ma ha ancora spiegato per quale motivo si sia comportato in modo tanto discutibile durante la seconda puntata del reality.

“Quando faccio televisione sono spontaneo, non ho mai filtri. Quello che mi passa per la testa quello faccio”, ha detto. “In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Lo so, non è stato normale. Sono fatto così. Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma. Sono contento di ricevere il Tapiro. Me ne avevano dato un altro, ma me l’avevano rubato”.

Stando alle dichiarazioni di Papi, quindi, tra l’opinionista e la conduttrice procede tutto a gonfie vele.