Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei Famosi. Il giornalista, tornato attivo sui social, ha pubblicato un post che in molti hanno colto come una frecciatina.

Alessandro Cecchi Paone dopo l’Isola dei Famosi

Nelle scorse ore, la produzione dell’Isola dei Famosi ha comunicato il ritiro di

Simone Antolini per questioni di salute. Dopo un malore, il naufrago è stato visitato dai medici ed è stato ritenuto non idoneo per proseguire l’avventura in Honduras. Davanti a questa diagnosi, il fidanzato Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non portare avanti il reality. Pertanto, sia Simone che il giornalista hanno abbandonato l’Isola. Dopo l’addio, Cecchi Paone è tornato sui social.

La frecciatina di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro, oltre ad aver condiviso un post con la decisione del ritiro, ha postato una foto e una didascalia che in molti hanno colto come una frecciatina. L’immagine in questione è il matrimonio celebrato negli ultimi giorni tra due Carabinieri. Cecchi Paone ha scritto:

“Dopo Alessandro e Simone si baciano anche i Carabinieri. Auguri Ragazzi!”.

E’ davvero una frecciatina all’Isola dei Famosi?

Davanti al post di Alessandro, la domanda dei fan sorge spontanea: si tratta di una frecciatina all’Isola dei Famosi? D’altronde, il suo bacio in diretta tv con Simone ha fatto parecchio discutere. Al momento, è bene sottolinearlo, Cecchi Paone non ha confermato o smentito la faccenda.