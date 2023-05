"Cecchi Paone è una persona orribile": lo sfogo dell'ex naufraga

Marina La Rosa, ex naufraga ed ex volto del primo Grande Fratello, è tornata a esprimere la sua opinione su alcuni naufraghi dell’attuale stagione dell’Isola dei Famosi.

Marina La Rosa contro Cecchi Paone

Nei giorni scorsi Marina La Rosa aveva attirato l’attenzione su di sé postando via social le sue opinioni infuocate su alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi e, questa volta, non è stata da meno. L’ex concorrente del Grande Fratello ha chiarito quanto da lei affermato nei giorni scorsi via Twitter dove, tra le altre cose, aveva dichiarato che a suo avviso il modo di Alessandro Cecchi Paone di farsi notare fosse quello di dare il via alle polemiche. Ora che il conduttore si è ritirato dal reality show (a seguito di un problema di salute avuto dal suo fidanzato, Simone Antolini), Marina La Rosa ha scritto: “Trovo sia una persona orrenda. La differenza è che molti lo pensano io invece lo dico.”

Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? E soprattutto, Cecchi Paone replicherà alle sue parole? In tanti sui social sono curiosi di saperne di più. In merito a quanto scritto da lei su Twitter (e alle polemiche che ne sono derivate) Marina La Rosa ha scritto: “L’isola è un programma che amo, non potrei non guardarlo, non è solo un realty di intrattenimento, è un viaggio analitico e l’attesa di quel punto in cui la mente cede è il momento per me più interessante. Studiare le persone o, se preferite, personaggi, cogliere le sfumature introspettive, le fragilità, e smascherare gli orrendi è un faticoso ‘lavoro da divano’ che mi piace molto fare.”