Salta sull’auto dei vigili per la fine della scuola: studente incastrato da un video

Alcuni studenti dell’Istituto Primo Levi di Torino hanno festeggiato l’ultimo giorno di scuola e hanno pensato di saltare su un’auto della polizia municipale. Il fatto è avvenuto all’esterno della scuola, come si vede in due video pubblicati su Instagram da Welcome to Favelas, che hanno fatto il giro del web. L’auto dei vigili è stata presa d’assalto e si vedono alcuni studenti che saltano sul tettuccio, mentre un agente tenta di allontanarsi.

Una seconda agente ha cercato di ripristinare la situazione, ma è stata strattonata da alcuni studenti. In un secondo video l’auto è stata circondata dagli studenti e un ragazzo ha iniziato a saltare sul tettuccio, che si è danneggiato. La polizia municipale ha acquisito le immagini per identificare lo studente e denunciarlo.

I festeggiamenti di fine anno scolastico

Questo anno scolastico è stato salutato con comportamenti sconsiderati in diversi luoghi, come a Busto Arsizio, dove gli studenti dell’Ite Tosi e dell’Ite Montale di Tradate, hanno trasformato il viale in una pista su cui sfidarsi con moto e auto, usando anche petardi e fumogeni e riempiendo la strada di rifiuti.

La dirigenza scolastica ha subito preso dei provvedimenti. La festa di fine anno è stata sospesa per il “grave pericolo cui hanno esposto e si sono esposti gli studenti che fuori dalla scuola hanno ben pensato di fare gare di velocità con motorini ed auto, utilizzando petardi, fumogeni come fossimo allo stadio“.