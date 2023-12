"Saltburn", il ritorno di Emerald Fennel con un thriller gotico

Roma, 22 dic. (askanews) – La rivoluzionaria attrice e regista Emerald Fennel, interprete di Camilla Parker in “The Crown” e autrice del film femminista “Promising Young Women”, porta su Prime la sua nuova creatura, “Saltburn”, ora disponibile sulla piattaforma.

Questa volta il protagonista è un ragazzo, interpretato da Barry Keoghan, che tenta faticosamente di trovare il proprio posto all’Università di Oxford e viene attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton. Nella tenuta di Saltburn conoscerà la sua eccentrici famiglia, i privilegi di cui gode e molto altro.

Il film è una sorta di thriller gotico pieno di colpi di scena, sull’ego, le apparenze, il desiderio di possedere quello che gli altri mostrano. Tutte cose sicuramente esplose con i social network ma che sono sempre esistite. E a questo proposito l’attore protagonista ha detto: “Chiaramente il mio personaggio è un outsider ma è anche uno che si comporta in maniera diversa in base alla persona che ha davanti a sé. Gli piace apparire affascinante, ha una faccia per ogni occasione. Ma forse tutti noi recitiamo ogni giorno, se io entro in un negozio ho un approccio diverso da quello che ho di fronte ad un giornalista. Spesso diamo la colpa ai social network, che sicuramente non aiutano, c’è molta pressione sulle persone, ma il film, per esempio, è ambientato nel 2007. I social non esistevano ma certe cose già accadevano”.