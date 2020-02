Coronavirus, Roberto Burioni spiega come fare il disinfettante per mani

Dopo l'allarme coronavirus, in moltissimi hanno preferito proteggersi con mascherine e gel disinfettante: Roberto Burioni spiega come farlo in casa.

In quattro giorni dalla notizia del primo contagio, il 38enne di Codogno positivo al coronavirus, i casi sono saliti a 323. Le vittime sono 11 nel nostro Paese. Le farmacie, come i supermercati, sono state prese d’assalto e svuotate di mascherini e gel disinfettanti. È scoppiata la psicosi ed è emergenza coronavirus: per sopperire alla mancanza di disinfettanti per mani, Roberto Burioni ha offerto un metodo fai-da-te. In questo modo ciascuno potrà far rifornimento, in autonomia, del gel disinfettante.



Coronavirus, il consiglio di Roberto Burioni

Curare la propria igiene è la regola essenziale per tenere lontano i germi, compreso il virus cinese che ha scatenato l’allarme nel Nord Italia, diramato ormai anche in altre regioni e in altri paesi europei. Lavare spesso le mani, quando è possibile farlo, resta il miglior consiglio da seguire, anche per diminuire le possibilità di contagio dal coronavirus.

Ma per chi, in alcuni momenti della propria giornata, ne fosse impossibilitato, può rimediare servendosi di gel disinfettanti: in pochi, semplici gesti, sarà possibile farne delle scorte in casa. Roberto Burioni ha spiegato quali sono le procedure.

Per preparare il gel disinfettante serve un recipiente ben pulito graduato, alcol per liquori, acqua ossigenata 3%, glicerina o glicerolo.

Occorrono, per l’esattezza, 833 ml di alcol, a cui si aggiungerà, con una siringa, 42 ml di acqua ossigenata. La miscela dovrà poi essere mescolata. È a questo punto che devono essere inseriti 15 ml di glicerina. Dopo aver miscelato bene, si aggiunge l’acqua che è stata fatta bollire per fare arrivare al volume totale di un litro.





È così che si ottiene un litro di disinfettante per le mani: una ricarica con la quale si possono riempire le boccette più piccole.