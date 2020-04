Coronavirus: le mascherine di stoffa possono essere pericolose

Le mascherine realizzate con la stoffa non solo sono inutili ma potrebbero rivelarsi dannose e pericolose.

Sono moltissime le persone che, in carenza di mascherine chirurgiche o professionali per ridurre al minimo la trasmissione del coronavirus, hanno optato per crearsele da sé con carta da forno o stoffa. Alcuni virologi hanno però spiegato come queste ultime non siano efficaci e anzi possono anche rivelarsi dannose.

Coronavirus: le mascherine di stoffa sono dannose

Fabrizio Pregliasco ha infatti affermato che questo genere di dispositivi fai da te non funziona e non isola. Il rischio dunque è che uno la indossi sentendosi al sicuro e quindi autorizzato anche a non rispettare la distanza di sicurezza interpersonale. Il limite principale di quelle mascherine è che non sono composte da materiai specifici e certificati che offrano un potere filtrante utile al loro scopo in ambito sanitario.

Le goccioline espulse quando si parla, tossisce o starnutisce filtrano dunque sia in entrata che in uscita.

Il che vuol dire che indossandole si mette a rischio la propria salute e quella di chi sta intorno, a differenza delle FFP2 e FFP3 che bloccano quasi tutte le particelle nocive.

A rendere pericolose le mascherine in stoffa vi è anche il fatto che quel materiale non è idrorepellente e quindi favorisce il deposito e lo sviluppo di agenti contaminanti come i batteri. Inoltre, dato che non aderiscono completamente al volto, gli agenti virulenti sono liberi di passare da qualunque angolazione. Date queste premesse, Pregliasco ha quindi consigliato di tenere questa soluzione per quando non ci sarà nient’altro. Fino a quando invece sono disponibili dispositivi alternativi e certificati è meglio utilizzare quelli per non mettere a repentaglio la salute propria e altrui.