Nuovo test sierologico per la ricerca degli anticorpi anti-COVID-19

Tutto sull'innovativo test sierologico anti Covid messo a punto da The Binding Site, leader nel settore della diagnostica.

Buone notizie dal fronte della ricerca in ambito COVID-19. È stato messo a punto e lanciato un nuovo test sierologico da parte dell’azienda The Binding Site, leader nel settore della diagnostica, in grado di rilevare gli anticorpi anti-COVID-19 in quelle persone che siano risultate di recente esposte al virus, asintomatiche o con sintomi di tipo lieve.

The Binding Site si avvale di 35 anni di esperienza nell’ambito dello sviluppo di test immunodiagnostici estremamente accurati. Il nuovo test con metodica ELISA, che è stato sviluppato ricorrendo all’analisi di oltre 800 campioni ematici di persone con malattia da lieve a moderata, potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per quanto riguarda la ricerca del vaccino. Questa metodologia viene già utilizzata in molti ospedali di Birmingham che portano avanti studi clinici dedicati. Presto potrà essere impiegata dai team di sorveglianza – che analizzano il modo in cui l’infezione si diffonde tra la popolazione – e dai ricercatori che appunto sono in cerca del vaccino definitivo. Occorre infatti mettere a fuoco un elemento essenziale: si devono valutare le risposte anticorpali negli studi clinici.

Scienza e innovazione per la ricerca del vaccino

Cerchiamo allora di capire come agisce questo nuovo test sierologico e quali sono i suoi obiettivi. Per prima cosa sarà interessante precisare che il test per effettuare l’identificazione degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 con metodica ELISA (ovvero ‘saggio immuno-assorbente legato a un enzima’) è stato messo a punto e lanciato da The Binding Site grazie all’azione combinata delle Università di Birmingham e Southampton. La prima ha messo a disposizione il Clinical Immunology Service, mentre la seconda ha fornito l’antigene di riferimento. Il risultato di questa cooperazione ha portato alla realizzazione di un test dotato di marchio CE e facile nell’utilizzo: il test sierologico lanciato da The Binding Site è in grado di fornire fino a 90 risultati in solo 60-90 minuti.

“Abbiamo iniziato a sviluppare un test che avrebbe rilevato il SARS-CoV-2 nelle fasi precoci della malattia e abbiamo validato il test su una popolazione non ospedalizzata con sintomi lievi, che rappresenta il target più ampio per questa tipologia di esame – spiega Stephen Harding, direttore scientifico di The Binding Site – Inoltre, il test è stato progettato affinché possa essere impiegato da qualsiasi laboratorio nel mondo”.

Così il nuovo test individua gli anticorpi contro la proteina spike

Il nuovo test sierologico ha l’obiettivo di rilevare nello specifico gli anticorpi – si tratta di IgG, IgA e IgM – diretti contro la proteina trimerica spike. È quest’ultima infatti ad essere utilizzata dal virus per avere accesso alla cellula bersaglio: ecco perché è decisiva per l’infettività del virus.

Rilevando gli anticorpi, questo test può dunque riconoscere e individuare le immunoglobuline essenziali per la lotta al virus. “Combinando tutti e tre gli anticorpi – aggiunge Adam Cunningham, professore di immunologia all’università di Birmingham – il test di The Binding Site è in grado di rilevare l’infezione da COVID-19 nei soggetti che sono stati esposti al virus solo di recente o che presentano sintomi lievi”.

I tre anticorpi fanno la loro comparsa in fasi diverse, successive all’infezione. Il test sierologico di nuova concezione è stato pensato per essere in grado di individuarli tutti e tre, in modo da poter stabilire in maniera rapida quali pazienti abbiano contratto il virus.