Come segnalato dalla rivista Nature, coronavirus simili al Sars-CoV-2 sono stati rinvenuti in alcuni pipistrelli catturati in Giappone e Cambogia.

Coronavirus molto simili al Sars-CoV-2 sono stati recentemente rinvenuti nei tessuti congelati di alcuni pipistrelli catturati in Giappone e Cambogia. Come specificato anche dalla prestigiosa rivista scientifica Nature, che ha divulgato la notizia, si tratta del primo caso al mondo di coronavirus parente stretto di quello pandemico che viene rinvenuto al di fuori della Cina.

Il genoma di questi campioni non è però ancora stato totalmente sequenziato e pertanto si attendono ancora ulteriori verifiche.

Coronavirus, tracce nei pipistrelli di Giappone e Cambogia

Come riportato sullo stesso sito della rivista, i campioni cambogiani provengono da due pipistrelli ferro di cavallo catturati nel nord del paese asiatico nel 2010 e come precisato dal virologo dell’Istituto Pasteur di Phnom Penh Veasna Duong, che ha coordinato la ricerca: “Se fosse davvero collegato o un antenato del coronavirus pandemico, sarebbe un’informazione cruciale per capire come il SarsCov2 sia passato dai pipistrelli all’uomo“.

Se invece il suddetto coronavirus fosse soltanto un lontano parente del Sars-Cov-2 la scoperta avrebbe ugualmente una grande importanza in ambito scientifico: “Potrebbe comunque aiutare a capire meglio la diversità di questa famiglia di virus”.

Quest’ultimo caso è effettivamente quello relativo al coronavirus scoperto in Giappone, anche qui in un pipistrello ferro di cavallo catturato però nel 2013 che condivide l’81% del suo genoma con il coronavirus che provoca il Covid-19.

Sulla questione, la dottoressa Alice Latinne, della Wildlife Conservation Society Vietnam di Hanoi, ha affermato: “Entrambe le scoperte sono interessanti perché confermano che virus strettamente collegati al SarsCov2 sono abbastanza comuni in questo tipo di pipistrelli, anche fuori dalla Cina”.