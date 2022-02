Salvini sul referendum della giustizia: “Fare election day con le amministrative”

Salvini sul referendum della giustizia si dimostra felice della decisione della Corte Costituzionale e spera in un election day.

Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo aver esultato nella giornata di ieri per la sentenza della Corte Costituzionale che ha approvato il refendum sulla giustizia, chiede oggi che il voto sulla stessa possa essere accorpato alle prossime elezioni amministrativa in un election day.

Salvini sul referendum della giustizia chiede election day

“Se vogliamo si possono risparmiare 200 milioni di euro – ha detto Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera sul tema – E si possono accorpare i referendum alle elezioni amministrative, ma comunque deciderà il governo”. “Con questi referendum – ha aggiunto – si può avere una magistratura più libera e indipendente, è un inno alla libertà della stragrande parte della magistratura che è sana e indipendente”.

Salvini sul referendum della giustizia

Il capo del Carroccio non ha poi mancato di ringraziare tutti gli italiani che hanno aderito alla raccolta firme promossa dalla Lega nelle piazze.

“Sono cinque referendum degli italiani per l’Italia – ha detto Salvini – Da oggi parte la creazione di comitati per il sì liberi e senza colori partitici”.

Referendum sulla giustizia, chi sta con Salvini?

Resta ora da capire come le varie forze politiche si schiereranno sui temi del referendum. Il M5s si è già dichiarato contrario a questa riforma dellla giustizia, mentre è interessante notare come potrebbero esserci pareri discordanti anche all’interno del vecchio centrodestra.

Per evitare questo, la ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, di Forza Italia, ha invitato le forze della coalizione a prendere un punto comune. Ancora non nota, invece, la posizione ufficiale del Pd.