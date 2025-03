Un matrimonio in crisi

Samanta Togni e Mario Russo, dopo un periodo di allontanamento, stanno cercando di ricostruire il loro matrimonio. Intervistata dal magazine Gente, l’ex danzatrice di Ballando con le Stelle ha rivelato che la crisi coniugale non è ancora superata, ma entrambi sono determinati a capire se è possibile ‘aggiustare’ ciò che si era rotto nel loro legame. Nonostante non ci sia una rottura definitiva, la situazione è delicata e la coppia si trova in un momento di transizione.

Le difficoltà del legame

Il matrimonio tra Samanta e il chirurgo, celebrato nel 2020, sembrava inizialmente solido. Tuttavia, la scorsa estate, la Togni ha annunciato una rottura, seguita da un incontro che ha portato a una seconda possibilità. “Con Mario stiamo cercando di capire se i pezzi rotti del nostro legame si possono ricompattare”, ha dichiarato Samanta, evidenziando che il matrimonio è in piedi ma con riserva. La crisi è stata alimentata da sentimenti di trascuratezza e incomprensione, che hanno portato Samanta a sentirsi poco valorizzata e a perdere fiducia in se stessa.

Il trasferimento a Dubai e le sue conseguenze

Un fattore chiave nella crisi è stato il trasferimento di Samanta a Dubai per seguire Mario. Questa scelta, inizialmente motivata dall’amore, si è rivelata difficile da gestire. “Mi sentivo spenta, poco interessante come donna”, ha confessato. La ballerina ha messo in pausa la sua carriera, allontanandosi da ciò che amava fare. Riconoscendo l’impatto negativo di questa decisione, ha scelto di tornare in Italia e riprendere la sua carriera televisiva, partecipando a Pechino Express, un reality che ha rappresentato per lei una rinascita personale e professionale.

Una nuova consapevolezza

Grazie all’esperienza di Pechino Express, Samanta ha ritrovato la sua vitalità e la sua autostima. “Volevo che ci mettessimo alla prova, vivere un’esperienza insieme e uscirne più forti”, ha affermato. Questo percorso non è stato solo un’avventura, ma ha anche rappresentato un’importante crescita interiore. Oggi, Samanta affronta la vita con una nuova consapevolezza e uno sguardo diverso, pronta a ricostruire il suo legame con Mario, ma con la determinazione di non perdere di vista se stessa.