Secondo alcuni utenti Facebook, che chiameremo "No-Sam", Samantha Cristoforetti non esiste. Il web impazzisce e risponde con ironia.

Avete presente Samantha Cristoforetti? Ecco, la comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in realtà non esiste. La nuova assurda teoria del complotto è stata messa in scena dai terrpiattisti che ora sono diventati “No-Sam“.

“Samantha Cristoforetti non esiste”: ecco la nuova folle teoria del complotto

La Cristoforetti, dopo gli osceni commenti sul suo taglio di capelli, ora deve subire anche questa assurda teoria secondo cui lei non esisterebbe. Alcuni utenti su Facebook hanno affermato, quasi con certezza matematica, che Samantha Cristoforetti è un personaggio inventato. E la prova quale sarebbe? Semplice no, più attrici hanno interprerato il ruolo delle famosa ma “inesistente” astronauta.

Una persona la cui identità è (fortunatamente) ignota si è esposta su Facebook più degli altri lasciando un commento in cui ha scritto, parlando sempre delle attrici da premio Oscar che hanno interpretato il ruolo della Cristoforetti, che: “C’è quella (foto della Cristoforetti) con lo spazio tra i denti ed il naso diverso dalla successiva che ha la fossetta sul mento, rispetto a quella successiva (quando dicono che diventa mamma) che non ha più la fossetta, ma ha un’attaccatura diversa dei capelli..

etc. etc. Puoi vedere da te le varie Samante”.

L’ironia del web

Non contenta, la complottista “No-Sam”, ha anche allegato una foto in cui ha scritto: “In questo collage sono tre persone diverse per qualsiasi programma uno utilizzi di biometrica..“. Questi due commenti hanno fatto impazzire il web. Gli utenti, che ovviamente non hanno preso sul serio le parole della negazionista della Cristoforetti, si sono lasciati andare a post ironici di ogni tipo.

Non si sa se Samantha Cristoforetti sia al corrente della sua inesistenza, ma siamo certi che anche lei, dallo spazio, una volta aver letto di queste teorie, si sarà fatta una gran bella risata.