Samantha Cristoforetti prima donna europea alla guida della Stazione Spaziale Internazionale

Samantha Cristoforetti è stata scelta come nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale: l'astronauta prenderà il comando della Expedition 68.

Nuovo importante traguardo per Samantha Cristoforetti. L’astronauta italiana è infatti stata nominata prossima comandante della Stazione Spaziale Internazionale nella missione che partirà il prossimo anno, la Expedition 68. AstroSamanta sarà così la prima donna in Europa a ricoprire il ruolo di comandante della Iss e la prima persona di nazionalità italiana dopo il collega Luca Parmitano, che guidò la Expedition 61 nel 2019.

Samantha Cristoforetti prima donna europea alla guida della Iss

La notizia, diffusa nella giornata del 28 maggio, è stata subito commentata dalla stessa Cristoforetti, che a tal proposito ha dichiarato: “Tornare alla Stazione Spaziale Internazionale per rappresentare l’Europa è di per sé un onore. Sono onorata dalla nomina a comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita”. Nel 2022 Cristoforetti partirà dal Kennedy Space Center in Florida a bordo di una navicella SpaceX Crew Dragon come membro dell’equipaggio 4, assieme agli astronauti della Nasa Kjell Lindgren e Bob Hines.

Entusiasta della nomina anche il Direttore Generale dell’Agenzi Spaziale Europea Josef Aschbacher, che in una nota ufficiale ha dichiarato: “La nomina di Samantha Cristoforetti al ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale è fonte di ispirazione per un’intera generazione che chiede di entrare a far parte del corpo degli astronauti dell’ESA.

Non vedo l’ora di incontrare i candidati finali e colgo l’occasione per incoraggiare ancora una volta le donne a candidarsi“. Samantha Cristoforetti aveva in precedenza fatto visita alla Stazione Spaziale Internazionale partecipando alle Expedition 42 e 43, avvenute tra il 2014 e il 2015.

Samantha Cristoforetti nominata comandante, il post di Palazzo Chigi

Anche l’acccount ufficiale della presidenza del Consiglio dei ministri ha commentato la nomina di AstroSamantha a comandante della Stazione Spaziale Internazionale: “La prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale è la nostra Samantha Cristoforetti. Sventola sempre più in alto la bandiera dell’Italia”.

L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha invece fatto gli auguri all’astronauta scrivendo sui social: “Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale! Un grande orgoglio per tutta l’Italia!”.