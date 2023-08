Samuele Bersani, la frecciata sui social: Sfera Ebbasta risponde

Nei giorni scorsi Samuele Bersani ha scagliato una frecciatina contro Sfera Ebbasta per il suo modo di cantare senza autotune e in queste ore il trapper sembra aver voluto replicare via social.

Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta

Samuele Bersani ha scagliato una frecciatina infuocata contro Sfera Ebbasta che, nei giorni scorsi, è stato protagonista di un video in cui lo si sente cantare senza autotune durante un suo live (sembra a causa di un problema tecnico). Samuele Bersani aveva scritto via social: “È stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera…”.

In queste ore Sfera Ebbasta sembra aver voluto replicare scrivendo: “Quando il c*lo brucia spesso la bocca sparla”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se il trapper romperà il silenzio in merito alla questione. Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e Samuele Bersani non è tornato a parlarne.