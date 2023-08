Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta: "Senza autotune è come vedere Icaro colare a picco"

Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta: "Senza autotune è come vedere Icaro co...

Samuele Bersani ha scagliato una frecciatina contro Sfera Ebbasta e contro gli altri trapper che utilizzano l’autotune.

Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta

Dopo il dissing tra J-Ax e Paolo Meneguzzi, anche il cantante Samuele Bersani ha scatenato una polemica social a causa delle sue affermazioni sui rapper e in particolare in riferimento a Sfera Ebbasta, che durante uno dei suoi ultimi concerti a causa di un problema tecnico ha cantato con la sua vera voce e non con l’autotune.

“Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima “cantata” si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco. Ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera”, ha scritto Bersani. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se altri artisti si esprimeranno in merito alla questione. Il messaggio pubblicato da Samuele Bersani sui social ha fatto il pieno di like e in tanti tra i fan, gli amici e i colleghi dell’artista si sono detti d’accordo con lui.

Sfera Ebbasta – che già nei giorni scorsi era stato attaccato da Laura Chiatti – non ha replicato alle polemiche sul suo conto e in tanti si chiedono se lo farà.